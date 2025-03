Fortaleza lança novo uniforme de jogo e vai estrear contra o Racing; veja fotos

David Luiz e Lucero exibem o novo uniforme de jogo do Fortaleza para 2025 / Crédito: Divulgação/Volt Sports

O Fortaleza vai estrear na Copa Libertadores 2025 de roupa nova. Na noite deste domingo, 30, o clube do Pici divulgou as imagens do uniforme 1 para a temporada, conhecido como Tradição. A elaboração do traje contou com a participação de alguns torcedores, que opinaram sobre o layout. O Tricolor já vai usar a nova camisa diante do Racing-ARG, na próxima terça-feira, 1º, às 21h30min, na Arena Castelão, pela primeira rodada do principal torneio continental. O zagueiro David Luiz e o atacante Lucero participaram como modelos do lançamento da Tradição 2025.

Os goleiros também ganharam novos trajes, com camisas em tom azul claro e laranja.