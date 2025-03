Deyverson e Allanzinho comemoram acerto com Fortaleza e exaltam torcida

Deyverson, multicampeão e com passagens marcantes pelo Palmeiras e Atlético-MG, destacou-se na apresentação ao lembrar da recepção calorosa que recebeu da torcida tricolor. O atacante assinou contrato até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O Fortaleza apresentou em seu Centro de Treinamentos dois reforços para o restante da temporada de 2025 . Com perfis distintos, Deyverson e Allanzinho compartilharam o entusiasmo pelo acerto com o clube e exaltaram a paixão da torcida tricolor.

"Já estive aqui jogando contra e sempre senti o calor da torcida. Agora, quero retribuir essa paixão dentro de campo", afirmou o jogador, que acumula títulos como o Campeonato Brasileiro de 2018 e a Copa Libertadores de 2021 pelo Palmeiras.

Nos últimos anos, Deyverson defendeu Cuiabá e Atlético-MG, sendo peça importante no Galo durante a campanha que levou o time à final da Libertadores em 2024. Agora no Fortaleza, ele ressaltou o desejo de contribuir para o grupo. "O Fortaleza me deu essa oportunidade única na carreira. Quero fazer história aqui", comentou.

Já Allanzinho chega ao Tricolor após se destacar com a camisa do Ferroviário. Artilheiro do Campeonato Cearense com quatro gols, ao lado do agora companheiro Lucero, o jovem disputou 18 jogos em 2025, marcando nove gols e distribuindo quatro assistências.