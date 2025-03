Vestindo a camisa do Fortaleza, Allanzinho tem rescisão com o Ferroviário publicada no BID

Artilheiro do Ferroviário em 2025, Allanzinho será anunciado em breve pelo Fortaleza / Crédito: Lenilson Santos/FAC

O atacante Allanzinho, destaque e artilheiro isolado do Ferroviário nesta temporada, teve sua rescisão com o clube coral publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. O atacante, inclusive, apareceu no sistema vestindo a camisa do Fortaleza, seu novo clube – que ainda não o anunciou oficialmente. A tendência, portanto, é que o Leão do Pici oficialize em breve a chegada de Allanzinho. Em 2024, o jogador de 25 anos marcou nove gols pelo Ferroviário, sendo quatro no Campeonato Cearense, onde terminou como artilheiro da competição ao lado de Lucero, agora seu companheiro de equipe.

A despedida de Allanzinho do Ferroviário, inclusive, aconteceu em grande estilo. Na quarta-feira passada, o atacante marcou os dois gols da vitória do Tubarão da Barra sobre o Sousa-PB, no Presidente Vargas, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O triunfo garantiu o time coral no mata-mata da competição. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Allanzinho poderá jogar a Copa do Nordeste pelo Fortaleza O atacante, que já atuou ao lado de Felipe Jonatan e Marinho no Santos, poderá defender o Fortaleza na Copa do Nordeste, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Apesar de já ter defendido o Tubarão no torneio regional, o artigo 6º do regulamento da competição diz que "um atleta poderá ser inscrito por outro clube da Copa após o início da competição, se tiver atuado pelo clube de origem apenas na 1ª fase da competição".