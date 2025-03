Dia da Mulher: Fortaleza homenageia funcionárias em semifinal do Campeonato Cearense

Homenagem do Fortaleza para funcionárias antes de semifinal do Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

As funcionárias do Fortaleza receberam uma homenagem especial neste Dia da Mulher. Antes da bola rolar para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, Dona Neide, cozinheira, e Juliana Menezes, gerente de recursos humanos, estenderam uma das quatro bandeirinhas de escanteio personalizadas que serão utilizadas durante todo o embate contra o Ferroviário. Ao final da homenagem, Dona Neide também recebeu uma bandeira personalizada e agradeceu a atitude do clube: "Recebo essa homenagem com muita emoção, eu frequento o Pici desde criança, tanto meu pai quanto minha mãe trabalharam na sede por 22 anos, e agora eu sigo o legado deles e tenho orgulho de ser funcionária do Fortaleza há 25 anos."