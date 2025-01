Pela 3ª vez seguida, Pikachu abre temporada com participação direta em gol do Fortaleza

Yago Pikachu comemora gol no jogo Fortaleza x Moto Club, no PV, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Aurélio Alves

O atacante Yago Pikachu tem sido peça decisiva em estreias do Fortaleza nas últimas três temporadas. Desde 2023, o camisa 22 soma participações diretas em gols do Tricolor no jogo de abertura do ano. Em 2023, na vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense, o jogador paraense abriu o placar e depois deu assistência para Pedro Rocha balançar as redes. Era a primeira partida do Pikachu no retorno ao Leão, após breve passagem pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

No ano passado, o atacante deu passe para o jovem venezuelano Kervin Andrade marcar no triunfo por 2 a 0 sobre o Horizonte, no Castelão, pela primeira rodada do Estadual. Já na largada em 2025, na última quinta-feira, 23, o camisa 22 anotou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Moto Club-MA, no PV, pela Copa do Nordeste.

Entre duas passagens pelo Pici, Yago Pikachu soma 235 partidas disputadas pelo Fortaleza e alto número de participações diretas em gols a cada temporada. No total, o atacante já balançou as redes 56 vezes e deu 32 assistências. No ano passado, apesar de não ter sido titular absoluto devido à concorrência com Marinho, atuou 66 vezes, marcou 13 gols e serviu os companheiros em sete ocasiões. O atacante de 32 tem contrato com o Leão até o fim deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada.