Fortaleza terá maratona de cinco jogos em dez dias; veja calendário

De volta da pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, o Fortaleza estreia na temporada 2025 na próxima quinta-feira, 23, e terá uma maratona de cinco jogos em dez dias, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. O levantamento é do estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca.

A sequência começará com o primeiro duelo oficial no ano, diante do Moto Club-MA, quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada do Nordestão. No sábado, 25, o Tricolor dá a largada no Estadual diante do Horizonte, às 16h30min, no Estádio Domingão, na região metropolitana.