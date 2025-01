Miami United x Fortaleza: assista ao vivo ao jogo pela Orlando Cup

Atacante Yago Pikachu no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Concluídos os dias de treinamento na Flórida, nos Estados Unidos, o Fortaleza terá, neste final de semana, dois amistosos válidos pela Orlando Cup. O primeiro será diante do Miami United, neste sábado, 18, às 16 horas de Brasília, (14 horas da Flórida), no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie. O jogo terá transmissão pelo YouTube no canal SM Sports Plus (assista ao vivo abaixo).

O Tricolor está escalado para o confronto com Brenno; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Martínez e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.