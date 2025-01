Pol Fernández usará camisa de número 5 no Fortaleza

Reforço do Fortaleza para a temporada de 2025, o meia argentino Pol Fernández foi oficialmente apresentado ao clube nesta quarta-feira, 8. Ex-jogador do Boca Juniors, o meio-campista será o novo dono da camisa número 5 do Leão. O último jogador a utilizar a numeração havia sido o zagueiro Marcelo Benevenuto.

“A vinda do Pol Fernández para o Fortaleza é um grande momento da nossa história, pela grandeza dele como jogador, pelo que ele representa como capitão e como líder. A vinda dele passa por uma questão técnica e passa pelo crivo do Vojvoda”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.