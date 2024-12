Joaquín Lavega e Mastriani no Fortaleza? Empresários negam contato do clube cearense

Joaquín Lavega, de 19 anos, foi destaque do River Plate-URU em 2024. Mastriani marcou 16 gols pelo Athletico-PR / Crédito: Reprodução/Instagram Joaquín Lavega e José Tramontina/Athletico-PR

Na última terça-feira, 24, véspera de Natal, surgiram boatos no mercado da bola vinculando o Fortaleza como um possível interessado nas contratações de dois atacantes uruguaios: Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR, e Joaquín Lavega, do River Plate-URU. De acordo com apuração do Esportes O POVO junto ao staff dos atletas, o Leão não fez contato por nenhum deles. No futebol brasileiro desde 2022, quando foi contratado pelo América-MG após três temporadas no futebol equatoriano, Gonzalo Mastriani defendeu o Athletico-PR neste ano, onde participou de 46 jogos e marcou 16 gols, além de cinco assistências. Com o rebaixamento do Furacão, a permanência do atacante para 2025 ficou indefinida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O alto salário do uruguaio é um dos motivos que fazem o Athletico-PR não colocar muitos empecilhos para negociá-lo. Apesar do contexto, o Leão do Pici não fez nenhum contato para formalizar uma proposta para ter o atacante no elenco. O Esportes O POVO conversou com o staff do atleta, que confirmou a informação: “Não houve conversa”.