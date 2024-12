Natal Sem Fome: Fortaleza e Bem Tricolor lançam ponto de doação para campanha

Ação entre Fortaleza e Bem Tricolor faz parte do Natal Sem Fome / Crédito: Divulgação

O Fortaleza, em parceria com o Bem Tricolor — grupo responsável pelas ações sociais do clube —, lança nesta terça-feira, 17, às 15 horas, no Shopping Iguatemi, um ponto de doação para a campanha Natal Sem Fome. O evento contará com a presença do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz; do ex-jogador e ídolo do clube, Rinaldo; do ex-atleta Igor Cearense; do mascote Juba e da funcionária história da equipe, Toinha.

Paz destacou a importância da responsabilidade social no esporte ao comentar sobre o evento. "Sabemos que o futebol tem a capacidade de romper barreiras e alcançar diferentes públicos. Por isso, promover o bem e a conscientização social é essencial para gerar engajamento não apenas entre os torcedores, mas também entre as famílias que admiram o Fortaleza," declarou.