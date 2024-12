Eleições do Fortaleza acontecem neste fim de semana; saiba detalhes

Durante o dia da eleição, a sede do clube contará com programação especial para os torcedores

Dentre os 9.569 eleitores do clube, estarão aptos para a votação os sócios que tiverem, no mínimo, dois anos ininterruptos de plano ativo e que estiveram adimplentes até agosto deste ano. Poderão votar os sócios de todos os planos.

O Fortaleza realiza neste sábado, 14, a votação para eleger os dirigentes da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética para o próximo triênio. A eleição ocorrerá na sede do clube, no Pici, das 8 às 15 horas.

Antes de se dirigir ao clube para votar, os torcedores devem consultar o nome da lista de pessoas aptas para a votação. Após confirmar a regularidade da situação, basta se apresentar na sede do clube portando documento oficial com foto e realizar a votação na urna. Já os torcedores que residem fora da Capital deverão votar de forma virtual por meio do site gov.br. No dia da votação, será enviado um email com as instruções ao torcedor.