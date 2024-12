Fortaleza x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Internacional: como chegam os times

O Leão do Pici pode se tornar o primeiro time nordestino da era dos pontos corridos a terminar a Série A invicto como mandante, um feito que só foi alcançado anteriormente por Flamengo (2019), Atlético-MG (2012) e Grêmio (2009). Dono da melhor campanha em casa no campeonato, somando 44 pontos em seus domínios, o Leão já não pode ser ultrapassado por nenhum outro time nesse recorte. Em 18 partidas disputadas no Castelão, o time conquistou 13 vitórias e cinco empates.



Sem chance de título, mas duas equipes chegam com os mesmos 65 pontos e com perspectiva de brigar para ver quem termina o embate no G-4. O Internacional é o 4ª colocado e o Fortaleza o 5°. O Leão do Pici espera contar com o fator casa para terminar a competição entre os quatro melhores. (Com Ian Teixeira/Especial para O POVO)