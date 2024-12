Torcida do Flamengo picha muro de CT por rebaixamento do Fluminense; entenda

Fluminense e Criciúma, próximo oponente do Flamengo, são adversários diretos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro

Fluminense e Criciúma são adversários diretos na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, os cariocas ocupam a 16ª colocação da tabela, com 40 pontos. Os catarinenses, por sua vez, possuem 38 pontos.

Um muro do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, foi pichado durante a madrugada desta terça-feira com a frase "Entrega para o Criciúma". O pedido se deve porque o Rubro-Negro, que não tem mais chances de título, enfrenta o Tigre nesta quarta-feira, e o resultado pode influenciar diretamente em um possível rebaixamento do Fluminense.

Apesar do pedido, o Flamengo não deve deixar o jogo barato para o Criciúma. Em entrevista coletiva após a partida contra o Internacional, no último domingo, o técnico Filipe Luís afirmou que a equipe viajaria com a intenção de voltar com a vitória.

"Vamos para Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos contra o Internacional, Cuiabá e Fortaleza, tentar vencer. Essa camisa exige vencer, vencer, vencer. O Criciúma é um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo, e temos que jogar com as nossas armas para poder vencer", disse.

Outra frase pichada no muro foi "que se f*** eles", que faz alusão a frase dita pelo ex-técnico Abel Braga na celebração do título carioca do Fluminense em 2022 sobre o Flamengo.

Faltando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília). Um dia depois, também às 20h, o Fluminense recebe o Cuiabá no Maracanã.