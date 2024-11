Torcedor mirim do Vasco, Gui Gandra é indicado ao prêmio Fan Award da Fifa

Indicado ao prêmio, Gui concorre com mais dois torcedores: o mexicano José Armando Guzmán Mendoza e o escocês Craig Ferguson. José Armando foi um torcedor mirim do Cruz Azul (MEX) que faleceu após lutar contra leucemia. Enquanto Ferguson é um torcedor que caminhou por mais de mil quilômetros e arrecadou quase 80 mil libras (cerca de R$ 611 mil) para a instituição de saúde mental Brothers in Arms.

Guilherme Gandra Moura, o torcedor mirim vascaíno conhecido como Gui, é um dos indicados ao FIFA Fan Award, premiação da Fifa que reconhece o “torcedor do ano”. O jovem cruzmaltino de apenas dez anos conquistou as torcidas do país com sua comovente história. Portador de epidermólise bolhosa, uma rara doença genética que causa graves ferimentos na pele, Gui encontrou apoio e motivação em sua paixão pelo Vasco da Gama e tornou-se uma espécie de amuleto para o clube.

O pequeno torcedor vascaíno viralizou nas redes sociais durante o período em que realizou um tratamento e ficou 16 dias em coma. No hospital, Gui recebeu uma visita inesperada de Gabriel Pec, ex-atacante do Vasco, e emocionou a todos com o momento.

Desde então, o garoto teve a oportunidade de conhecer outros jogadores do Vasco, assistir a jogos ao vivo e chegou a ser homenageado com um bandeirão do clube. Além disso, participou de eventos como o jogo da Seleção Brasileira e teve encontros com ídolos como Neymar.

A história de Gui também resultou na criação da “Lei Gui” no estado do Rio de Janeiro, que assegura o pagamento de pensão e cobertura de medicamentos e curativos para portadores de epidermólise bolhosa. Embora a condição não tenha cura e não seja transmissível, os custos associados ao tratamento são significativos, tornandoa legislação avanço no enfrentamento da doença.