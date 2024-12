Fortaleza recebe Internacional e tenta encerrar Série A 2024 na quarta posição

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 26.11.2024: Vojvoda. Fortaleza x Flamengo, Arena Castelão, série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Chega ao fim neste domingo, 8, a temporada de 2024 do Fortaleza. Às 16 horas, o Leão do Pici irá receber na Arena Castelão, na capital cearense, o Internacional-RS, em duelo da 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado da partida decretará qual das duas equipes irá finalizar a competição na quarta e na quinta colocações. O mandante começa o embate abaixo na tabela. Ambos têm 65 pontos, mas o Colorado lidera no saldo de gols. A busca por finalizar o ano no G-4 traz um peso financeiro, já que o quarto lugar recebe R$ 40,9 milhões em cotas, e o quinto fica com fatia de R$38,5 milhões em premiação.

Mas este não é o único peso da partida. Ela serve para brindar uma temporada em que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda foi campeão da Copa do Nordeste, colocou-se entre os dez melhores da Série A pela quinta vez em seis anos e ainda fez uma campanha histórica como mandante. Até aqui, são 13 vitórias e cinco empates em 18 partidas — ou seja, o Tricolor pode fechar a temporada invicto em casa no campeonato mais equilibrado do Brasil.

Caso consiga superar o clube gaúcho, o Fortaleza não só ganhará uma melhor premiação, como ainda se tornará o primeiro nordestino da era dos pontos corridos a terminar o Brasileirão imbatível como mandante. No cenário nacional, somente o Flamengo de 2019, o Atlético-MG de 2012 e Grêmio de 2009 conseguiram consolidar essa marca. Para sacramentar um ano positivo — apesar do paradoxo que a torcida vive pelos resultados recentes —, o Fortaleza contará com o fator casa cheia ao seu favor, já que mais de 52 torcedores confirmaram presença no jogo por meio de check-ins de sócios-torcedores e compra de ingressos. Dentro de campo, o grupo contará com poucos desfalques e o retorno do zagueiro Titi ao time titular. As baixas são o defensor Kuscevic, suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Atlético-GO, e o trio Pedro Augusto (pubalgia), Bruno Pacheco (tendinite patelar) e Renato Kayzer (contratura muscular na coxa direita), que segue no departamento médico tricolor.

Do outro lado, o Inter do técnico Roger Machado tem o desfalque de peso: Alan Patrick. Titular e um dos destaques do Colorado, o meio-campista foi diagnosticado com uma lesão muscular antes do revés diante do Botafogo-RJ, ficando assim de fora do final da temporada do time gaúcho. Além dele, também deverá ficar de fora o zagueiro Rogel, que passou por uma cirurgia na mão após lesão no jogo contra o Botafogo, além de Wesley e Thiago Maia, ambos com problemas familiares. O pai de Wesley faleceu nessa quarta-feira, em um acidente, enquanto Thiago Maia acompanha o pai, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). ​ Ficha técnica de Fortaleza x Internacional Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Mancuso; Rossetto, Hércules e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda Internacional 4-4-2: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Tabata, Rômulo e Gabriel Carvalho; Enner Valencia e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Data: 08/12/2024 Horário: 16 horas