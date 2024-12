Fortaleza busca feitos históricos na última rodada do Brasileirão

Torcida do Fortaleza se aproxima de marca de um milhão em jogos do clube na temporada de 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Leão do Pici pode se tornar o primeiro time nordestino da era dos pontos corridos a terminar a Série A invicto como mandante, um feito que só foi alcançado anteriormente por Flamengo (2019), Atlético-MG (2012) e Grêmio (2009). O próximo compromisso, que pode consolidar essa marca histórica, será no domingo, 8, contra o Internacional, no Castelão, válido pela 38ª rodada do Brasileirão. Invencibilidade em casa: feito raro no Brasileirão Atualmente, o Fortaleza é o único time da Série A que ainda não perdeu jogando em casa. Dono da melhor campanha em casa no campeonato, somando 44 pontos em seus domínios, o Leão já não pode ser ultrapassado por nenhum outro time nesse recorte. Em 18 partidas disputadas no Castelão, o time conquistou 13 vitórias e cinco empates.

Com esse desempenho, a equipe cearense tem se mostrado imbatível em seu território, o que tem sido um dos grandes pilares para a sua boa campanha no campeonato.



Na atual edição do torneio, o Fortaleza já marcou 29 gols e sofreu apenas oito em seus 18 jogos como mandante.