Após pênalti perdido, Lucero completará 109 dias sem marcar pelo Fortaleza

O atacante argentino Juan Martín Lucero, artilheiro do Fortaleza com 23 gols na temporada, completará 109 dias sem marcar um gol com a camisa tricolor no confronto contra o Internacional, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Leão encara o time gaúcho neste domingo, 8, no Castelão, e o argentino tem a última chance na temporada de encerrar o jejum em 2024.