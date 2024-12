Fortaleza volta de Goiânia em voo fretado e se reapresenta no Pici na sexta-feira, 6

O plantel do Leão do Pici terá dois dias de preparação antes do jogo contra o Internacional, o último da equipe na Série A desta temporada

A delegação do Fortaleza retornou de Goiânia para a capital cearense em voo fretado. A viagem aconteceu nesta quinta-feira, 5, um dia após a derrota do Leão do Pici para o Atlético-GO, por 3 a 1, no Estádio Antônio Accioly.

Os comandados do treinador Juan Pablo Vojvoda se reapresentam no Centro de Excelência Alcides Santos nesta sexta-feira, 6, para dar início aos preparativos visando o Internacional, último adversário do Tricolor na Série A deste ano. A partida acontece no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Castelão.