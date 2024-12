Fortaleza se valoriza 197% em quatro anos e é avaliado em R$ 754 milhões

No Nordeste, somente o Bahia está à frente do Leão em 2024, já que o Esquadrão foi avaliado em R$ 875 milhões. Outros clubes da região, como Sport (R$ 601 milhões) e Ceará (R$ 341 milhões) também figuram no top-20 da lista

Um novo levantamento feito pela consultoria especializada no mercado esportivo, Sports Value, apontou o Fortaleza como o quarto clube que mais se valorizou de 2020 para 2024. De acordo com os dados publicados, o Leão do Pici figura como o 16º mais valioso do país, avaliado em R$ 754 milhões.

Em comparação com 2023, a valorização do Fortaleza foi de 19%. No último ano, também segundo o levantamento da Sports Value, o Tricolor foi avaliado em R$ 636 milhões – à época, a equipe cearense figurava como o 12º clube mais valioso do Brasil, posição melhor que a atual. No Nordeste, somente o Bahia está à frente do Leão em 2024: R$ 875 milhões.