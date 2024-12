Atlético-GO não terá artilheiro à disposição contra o Fortaleza; veja provável escalação

Pochettino e Luiz Fernando disputam lance no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Rival do Fortaleza na próxima quarta-feira, 4, o Atlético-GO terá um desfalque de peso: Luiz Fernando, artilheiro do clube na temporada, está suspenso. O atacante foi expulso na última rodada, no empate em 2 a 2 contra o Vasco, e está fora do duelo contra o Leão do Pici. Principal destaque da equipe rubro-negra, Luiz Fernando tem 21 gols e cinco assistências neste ano, que é, em números, seu melhor desempenho da carreira. No Campeonato Brasileiro, apesar da péssima campanha do Dragão, lanterna e já rebaixado à Série B, o atacante marcou oito tentos em 31 partidas disputadas.