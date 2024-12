Fortaleza abre check-in e detalha venda de ingressos para jogo contra Internacional

Pelo último jogo da Série A 2024, o Leão recebe o Colorado no próximo domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão

O Fortaleza iniciou na tarde deste domingo, 1º, a liberação de check-ins para a partida contra o Internacional. O duelo acontece no próximo domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 38ª e última rodada da Série A.

Para o último compromisso do Tricolor na temporada, a expectativa é de casa cheia no Gigante da Boa Vista. Por isso, o Fortaleza disponibilizou ingressos promocionais a partir de R$ 25 a meia-entrada. A venda dos ingressos, porém, se inicia a partir das 9 horas da próxima terça-feira, 3, e acontecerá virtualmente por meio do site Leão Tickets ou presencialmente nas unidades das Lojas Leão.