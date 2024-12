Escalação: como Vitória e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão Série A

Equipes duelam neste domingo, 1º, às 18h30min (de Brasília), pela 36ª rodada do certame nacional. Veja escalação confirmada das equipes

Vitória e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 1º de dezembro (1/12), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida será disputada no Barradão, em Salvador (BA), às 18h30min (de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



Vitória x Fortaleza: escalações

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Néris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheuzinho; Edu, Janderson e Alerrandro. Téc: Thiago Carpini