Sem Pacheco, mas com Machuca: Fortaleza embarca para encarar o Vitória em Salvador

Delegação do Fortaleza viajou com 26 atletas para a capital da Bahia. De lá, o time seguirá para Goiânia, onde enfrenta o já rebaixado Atlético-GO na quarta-feira, 4 de dezembro

O Fortaleza Esporte Clube embarcou na tarde deste sábado, 30 de novembro, para Salvador, onde enfrentará o Vitória, pela antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto, que será disputado no Barradão, é decisivo para as pretensões do Leão do Pici na reta final da temporada.

A principal ausência na delegação é o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que, por opção técnica do treinador Juan Pablo Vojvoda, já havia ficado fora do empate sem gols contra o Flamengo, na Arena Castelão.