Fortaleza encerra preparação e viaja para enfrentar o Vitória no Barradão

Na penúltima partida do Brasileirão, o Leão do Pici ocupa a quarta colocação na tabela e busca garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025

Na reta final da competição, o Leão do Pici ocupa a quarta colocação na tabela, com 65 pontos em 35 jogos disputados, mesma pontuação do Internacional, que também realizou 35 partidas. À frente do Fortaleza, o Palmeiras aparece com 70 pontos em 36 jogos, enquanto o Botafogo lidera com 73 pontos, também com 36 partidas disputadas.

O Fortaleza finalizou na manhã deste sábado, 30 de novembro, os preparativos para o duelo contra o Vitória, válido pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, 1º de dezembro, às 18h30min, no estádio Barradão, em Salvador. Após o treinamento, a delegação tricolor embarca em voo direto para a capital baiana.

O confronto contra o Vitória é crucial para as ambições do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, que busca garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. Restando apenas duas rodadas, o Fortaleza precisa de um bom resultado em Salvador para manter viva a disputa por posições no G4 e consolidar sua histórica campanha no Brasileirão.

Ao olhar histórico geral entre Fortaleza e Vitória há certo equilíbrio das equipes, mas os confrontos recentes têm favorecido o Leão do Pici. Nas últimas dez partidas entre as equipes, o time cearense conquistou sete vitórias, sofreu duas derrotas e registrou um empate. No primeiro turno do Brasileirão, o Fortaleza não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 1, na Arena Castelão, com gols de Breno Lopes, Pochettino e Tinga, enquanto Zé Hugo marcou para o time baiano.

O Vitória, no entanto, busca encerrar a temporada de forma digna, apesar de seu desempenho irregular como mandante. Com apenas 45% de aproveitamento no Barradão, o Rubro-Negro baiano sofreu oito derrotas, empatou duas vezes e venceu sete, desempenho que o coloca entre os piores mandantes da Série A, ao lado de times como Atlético-GO e Cuiabá, ambos na zona de rebaixamento.