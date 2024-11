Neymar fez apenas 20 jogos desde a Copa de 2022

Atacante vem tendo problemas seguidos de lesão desde o PSG até romper o ligamento do joelho em jogo da Seleção e ficar um ano fora

Em quase dois anos, Neymar passou mais tempo fora de campo do que jogando. Ainda na Copa do Mundo de 2022, o jogador se lesionou, mas conseguiu retornar a tempo de disputar a última partida pela Seleção Brasileira naquela competição.

Após a Copa de 2022, Neymar voltou ao PSG, mas, em 2023, fez apenas nove jogos pelo clube francês. Quando foi convocado para a Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o jogador sofreu uma nova lesão, em jogo contra o Uruguai.

Essa contusão mais grave, aliás, o afastou dos gramados por mais de um ano. Assim, o atleta precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Depois de tanto tempo parado, o camisa 10 voltou a jogar, no entanto, em sua segunda partida sentiu uma nova lesão e agora ficará de quatro a seis semanas afastado por causa de um problema no músculo de uma das coxas.

Jogos de Neymar desde a Copa de 2022

