Al-Hilal estuda rescisão de contrato de Neymar em janeiro

Diante dos problemas físicos, Neymar pode ter um novo destino em sua carreira em 2025. Afinal, o Al-Hilal já discute a possibilidade de negociar a saída do atacante em janeiro e irá avaliar a evolução física do atleta até lá. O clube pretende entender se será benéfico retirar um dos oito jogadores estrangeiros acima de 21 anos inscritos na Liga saudita para incluir o brasileiro. A informação é do portal “Uol”.

Após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo (ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco), o atacante esteve em campo pela segunda vez, na última segunda-feira (4). No entanto, diante do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, sentiu dores no musculares na coxa direita e deixou o gramado.

Apesar disso, o departamento médico já “previa” esse problema. Afinal, o atleta ficou parado por mais de um ano. Contudo, o clube começa a dar sinais de que pode liberar o atacante, que tem vínculo válido até junho de 2025.