Santos se anima com chance de ver Neymar livre no mercado, mas prega cautela

Neymar voltou a ser notícia após existir a possibilidade de o atacante rescindir com o Al-Hilal em janeiro e ficar livre no mercado em 2025. Assim, quem mais aparece como interessado na possível saída do astro do time da Arábia Saudita é o Santos. Afinal, o Peixe tem o sonho de repatriar o ídolo, mas adota cautela.

Após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo (ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco), o atacante esteve em campo pela segunda vez, na última segunda-feira (4). No entanto, diante do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, sentiu dores no musculares na coxa direita e deixou o gramado.