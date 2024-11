Com time reserva, Atlético-MG perde do Atlético-GO e amarga segunda derrota seguida no Brasileirão

O resultado fez com que o Atlético-MG amargasse o terceiro jogo seguido sem vencer no Brasileirão, sendo essa a segunda derrota consecutiva

Nesta quarta-feira, com o time praticamente todo reserva, o Atlético-MG sofreu um gol no fim do jogo e foi derrotado pelo Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, pelo encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Janderson fez o gol que selou o revés do Galo em Goiânia.

O resultado fez com que o Atlético-MG amargasse o terceiro jogo seguido sem vencer no Brasileirão, sendo essa a segunda derrota consecutiva. O Galo se manteve na 10ª colocação, permanecendo com 41 pontos. Já o Atlético-GO, apesar da vitória, segue na lanterna do torneio, indo aos 25 pontos.

Os times, agora, voltam a campo por competições distintas. Buscando o tri, o Atlético-MG encara o Flamengo no duelo de volta da grande final da Copa do Brasil. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo precisará de uma virada para sagrar-se campeão, já que perdeu o jogo de ida por 3 a 1.