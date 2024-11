Fortaleza divulga parcial com mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Vasco

Intitulado de "Jogo do Milhão", o duelo contra o cruzmaltino pode ser mais uma marca a ser registada pelo Tricolor do Pici na atual temporada.

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 6, a parcial de público para o jogo contra o Vasco. Ao todo, mais de 30 mil torcedores estão confirmados para o embate, sendo 21.265 sócios-torcedores com a presença garantida via check-in e 8.946 ingressos vendidos.

O duelo irá ocorrer no próximo sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na competição, o Tricolor do Pici ocupa a terceira colocação, com 60 pontos somados.

O torcedor que quiser marcar presença no Gigante da Boa Vista para acompanhar a partida pode adquirir seu ingresso no site Leão Tickets ou nas lojas físicas do time.