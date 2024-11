Fortaleza goleia The Blessed por 12 a 0 e garante vaga na próxima fase do Cearense feminino

O Fortaleza goleou a equipe do The Blessed, por 12 a 0, na tarde desta quarta-feira, no CT Ribamar Bezerra, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense feminino. O resultado isola as Leaos na liderança com nove pontos, além de garantir na próxima fase do torneio.

O placar robusto foi construído com quatro gols de Beea, dois de Natália, Vic Moura e Tainá, e um de Ravanna e Samira (contra).