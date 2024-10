Inter e Flamengo empatam em duelo atrasado e Fortaleza segue como 3º da Série A

Alcaraz abriu o placar para o Rubro-Negro nos acréscimos do primeiro tempo, mas Enner Valencia empatou para o Colorado no final da última etapa

A diferença do Tricolor para o Flamengo, entretanto, diminuiu para dois pontos – o Leão tem 57 contra 55 do Rubro-Negro carioca. Agora, ambos os times possuem a mesma quantidade de jogos na competição, 31 ao todo.

Em jogo atrasado da 17ª rodada, Internacional e Flamengo empataram por 1 a 1, em partida realizada na noite desta quarta-feira, 30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com o resultado, o Fortaleza segue na terceira posição da Série A.

O empate também foi importante para o Fortaleza manter uma distância segura em relação ao Colorado, que é o quinto colocado da tabela e principal ameaça fora do G-4. A diferença entre o time cearense e o gaúcho é de quatro pontos.

Vale ressaltar que os comandados de Juan Pablo Vojvoda terão confrontos diretos com o Flamengo e o Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro, nas 35ª e 38ª rodadas, respectivamente.

Pesa a favor do Leão do Pici o fato de enfrentar tanto o Rubro-Negro quanto o Colorado na capital cearense, onde está invicto no torneio nacional. São 12 vitórias e quatro empates na campanha como mandante.