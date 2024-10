Titi despista sobre renovação com Fortaleza, mas diz: "Me sinto cada vez mais parte"

Zagueiro Titi no jogo Fortaleza x Maracanã, no Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

“Estou muito tranquilo e ciente do que venho realizando ao longo das temporadas aqui no Fortaleza. Estou na minha quarta temporada, e a cada temporada que passa, a gente vem brigando por coisas maiores. Eu me sinto cada vez mais parte de tudo isso. Então, fico muito feliz por estar vivendo este momento histórico com o Fortaleza, de estar escrevendo a cada ano uma história diferente”, disse. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “O pensamento é este: tornar não só o Titi como pessoa e atleta mais forte, mas o Fortaleza também. Espero continuar fazendo isso ao longo dos anos, se assim for o desejo não só do Titi, mas também do torcedor e do Fortaleza”, completou.