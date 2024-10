Suspensão de Pogba por doping é reduzida de quatro anos para 18 meses

Com contrato com a Juventus até 2026, o jogador poderá voltar a atuar em 11 março de 2025

O meia francês Paul Pogba, que havia sido suspenso por quatro anos em 2023 por doping, teve sua punição reduzida para 18 meses. A informação foi dada nesta sexta-feira, 4, por um representante do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Com contrato com a Juventus até 2026, o jogador poderá voltar a atuar em 11 março de 2025.

"Confirmo a decisão: 18 meses de suspensão a partir de 11 de setembro de 2023. A decisão foi emitida sem os motivos, que serão apresentados mais adiante", declarou a fonte à AFP.