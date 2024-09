Fortaleza x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam hoje, domingo, 29 de setembro (29/09), no jogo da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília).

Fortaleza x Cuiabá: foco total na Série A

Dentro do gramado, o Fortaleza vive grande momento no Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o terceiro colocado da tabela, com 52 pontos, quatro a menos do líder Botafogo.

Apesar da boa fase na liga nacional, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana nas últimas semanas. Assim, o Brasileirão é a única competição que resta para o Fortaleza na temporada. (Com Gazeta Esportiva)

