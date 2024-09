Com Bruno Pacheco de volta, Fortaleza chega à Arena Castelão para enfrentar o Cuiabá

O lateral foi desfalque por cinco jogos devido a uma tendinite no joelho esquerdo

O Fortaleza chegou à Arena Castelão para enfrentar o Cuiabá, em partida válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade positiva para o torcedor tricolor é o retorno do lateral Bruno Pacheco, que finalizou a transição após se recuperar de uma tendinite no joelho esquerdo.

Os desfalques ficam por conta de Moisés, com um edema na coxa direita e Lucas Sasha, com um edema na panturrilha direita. O goleiro Santos segue em transição com a fisioterapia após edema muscular na posterior da coxa direita.

A última partida de Bruno Pacheco foi na derrota diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, quando a equipe teve a sequência invicta interrompida. No tempo em que esteve ausente dos jogos, o Fortaleza teve apenas uma vitória, somando um empate e três derrotas.