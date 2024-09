Corinthians x Fortaleza: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Editor adjunto do O POVO Online

O jogo de hoje, terça-feira, 24 de setembro (24/09), válido pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024 acontece agora entre Fortaleza e o Corinthians.

Times estão jogando na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em jogo que começou às 21h30min (de Brasília).

No jogo de ida, o time paulista venceu o Leão por 2 a 0, no Castelão, no último dia 17.