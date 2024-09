Lesionado, Moisés desfalca Fortaleza no jogo de ida contra Corinthians pela Sula

Atacante do Leão sofreu edema muscular na coxa direita e será baixa no primeiro duelo diante do Timão pelo torneio continental. Matheus Rossetto retorna

Autor do gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, no último sábado, 14, pela Série A, o atacante Moisés será desfalque do Tricolor na partida contra o Corinthians, nesta terça-feira, 17, na Arena Castelão, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O camisa 21 do Leão sofreu edema muscular na coxa direita e não foi relacionado para o confronto. Breno Lopes retomou a titularidade no lado esquerdo do ataque, enquanto Marinho, Machuca e Renato Kayzer são as opções no banco de reservas.

O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco seguem sob os cuidados do departamento médico. O arqueiro se recupera de edema muscular na região posterior da coxa direita, enquanto o defensor está em tratamento de tendinite no joelho direito.