Marcelo Paz quer que Fortaleza só volte atuar após recuperação de atletas feridos em atentado

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz expôs em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 22, no desembarque do clube, que o desejo oficial do clube é de retornar aos campos apenas quando os atletas feridos estiverem plenamente recuperados. Ao todo, seis atletas estão com escoriações, entre eles o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, com suturas na cabeça, supercílio e boca.

“O Fortaleza está colocando oficialmente que só quer voltar a jogar quando seus jogadores estiverem curados do que aconteceu, os seis jogadores, e também que os agressores estejam punidos. Esse é o nosso desejo”, disse o dirigente.

Paz ainda cobrou seja implementado reconhecimento fácil nos estádios brasileiros, com objetivo de afastar os bandidos do esporte.