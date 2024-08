Fortaleza somou 22 dos últimos 24 pontos e tem melhor sequência na era Vojvoda pela Série A

Embalado e com oito jogos de invencibilidade, o Fortaleza vive a sua melhor sequência na era Vojvoda pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neste recorte atual sem derrotas no certame, o Tricolor do Pici conquistou sete vitórias e um empate – ou seja, obteve 22 dos 24 pontos possíveis, o que representa 91% de aproveitamento.

Na campanha histórica de 2021, a melhor sequência do Fortaleza com Vojvoda aconteceu entre a 10ª e 13ª rodada, intervalo em que venceu quatro rivais de forma consecutiva. Já na última temporada, a equipe chegou a ficar seis partidas invicta no início do Campeonato, mas com dois triunfos e quatro empates.