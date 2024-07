Suspenso, Lucas Moura desfalcará São Paulo contra o Fortaleza em jogo da Série A

Com a ausência confirmada do camisa 7, o técnico Luis Zebeldía deve escalar Wellington Rato na vaga. Erick, ex-Ceará, também surge como uma opção

Adversário do Fortaleza, o São Paulo terá um desfalque importante na partida contra o Leão do Pici, neste sábado, 27, pela Série A. Trata-se do ponta Lucas Moura, que completou a série de três cartões amarelos diante do Botafogo, na última quarta, 24, e terá que cumprir suspensão automática.

