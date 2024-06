Confira arbitragem para Fortaleza e Palmeiras pela 12ª rodada da Série A

O Tricolor do Pici enfrenta o Alviverde nesta quarta-feira, 26, às 21h30min, na Arena Castelão, em confronto válido pela 12ª rodada do certame nacional

O árbitro carioca Alex Gomes Stefano será o comandante do duelo entre Fortaleza e Palmeiras, nesta quarta-feira, 26, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.

Será o segundo jogo do Leão que o juiz irá apitar na temporada de 2024. O primeiro foi contra o São Paulo, na 1ª rodada do Brasileirão, quando o Tricolor do Pici venceu por 2 a 1 no MorumBis, com gols de Lucero e Machuca.