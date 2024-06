Fortaleza chega a quatro vitórias seguidas pela primeira vez desde fevereiro

O Fortaleza bateu o CRB-AL no jogo de ida da final da Copa do Nordeste e chegou a quatro vitórias consecutivas – o que não fazia desde fevereiro deste ano – por três competições diferentes. Jogando em seus domínios, na Arena Castelão, o Leão do Pici bateu a equipe alagoana, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, dia 5 de junho.

Na atual sequência positiva, o escrete vermelho-azul-e-branco goleou o Sport por 4 a 1 na semifinal do Nordestão, bateu o Trinidense na Copa Sul-Americana, venceu o Athletico jogando no estádio Presidente Vargas e, agora, derrotou o CRB para levar a vantagem de poder perder por um gol de diferença no jogo de volta da final do Nordestão.

A última vez que o Tricolor encaixou uma ofensiva de quatro partidas foi entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, nos quatro primeiros jogos da temporada. Naquela ocasião, bateu Horizonte, Barbalha e Iguatu no Campeonato Cearense e o América-RN na Copa do Nordeste, ainda na fase de grupos.