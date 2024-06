Artilheiro isolado, Moisés chega a sete gols na Copa do Nordeste

Depois de brilhar com três gols na semifinal contra o Sport, o atacante Moisés voltou a balançar as redes no Nordestão. Desta vez, o camisa 21 marcou o gol que abriu o placar para o Fortaleza no jogo de ida da final contra o CRB, na noite desta quarta-feira, 5. Com isso, o ofensivo chega a sete gols no torneio regional, sendo o artilheiro isolado da competição.

O Tricolor bateu o Galo por 2 a 0 na Arena Castelão e agora leva a vantagem para o segundo e decisivo jogo, que acontece neste domingo, 9 de junho, em Alagoas. Caso confirme o título, o Leão do Pici se tornará tricampeão regional. Lucero anotou o segundo tento.

Na temporada, Moisés soma nove gols e quatro assistências em 30 partidas disputadas, média superior às que registrou nas temporadas de 2022 e 2023. O ponta-esquerda é o maior artilheiro do escrete vermelho-azul-e-branco no Nordestão, com 12 gols, e busca ser bicampeão, posto que estava no plantel de 2022.