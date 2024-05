Paulo Soares fala sobre saúde do jornalista Antero Greco: 'Em seus dias finais'

Antero foi diagnosticado com um tumor cerebral em 2022 e passou por tratamentos. Paulo e Antero comandaram o programa SportsCenter por mais de 20 anos

O apresentador Paulo Soares falou sobre o estado de saúde do jornalista Antero Greco e afirmou que o comentarista está nos “dias finais”. A dupla dividiu a bancada do programa SportsCenter da ESPN por mais de 20 anos. Em 2022, Greco foi diagnosticado com um tumor cerebral.

A atualização foi divulgada em um texto escrito por Paulo Soares e publicado, nessa sexta-feira, 10, na coluna de Juca Kfouri, no Uol. Ele afirma que o amigo lutou desde junho de 2022 contra a doença, porém “não há mais o que fazer”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antero Greco está internado no Hospital Mirante da Beneficiência Portuguesa, em São Paulo, e os sinais vitais respondem bem. Porém, Paulo afirma que o jornalista está desacordado e não fala mais.