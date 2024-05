Aos 69 anos, morre Antero Greco, apresentador e jornalista esportivo

O comentarista lutava contra um tumor no cérebro desde 2022. Ele passou seus últimos dias internado e sedado, em cuidados paliativos

O jornalista Antero Greco moreu nesta quinta-feira, 16, vítima de um tumor cerebral, descoberto em junho de 2022. Ele passou seus últimos dias internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo.

Greco teve uma longa carreira como comentarista esportivo, tendo trabalhando na ESPN apresentando o programa SportsCenter, sendo também colunista do jornal O Estado de São Paulo. Teve um blog intitulado Viramundo, que era veiculado no site do jornal.