Com 15 mil torcedores, Fortaleza tem quinto menor público do ano diante do Botafogo

O empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Botafogo marcou o quinto menor público do time tricolor na temporada. Ao todo, 15.914 torcedores compareceram à Arena Castelão na tarde deste domingo, 12, para assistir ao terceiro empate consecutivo do Leão do Pici como mandante na Série A.

O público total do duelo diante da equipe carioca fica atrás apenas dos embates contra River-PI, Retrô-PE, Iguatu e Vitória. Todas as partidas em questão foram disputadas no Gigante da Boa Vista.