Fortaleza x Boca Juniors no Castelão: desfalques, escalações e momentos

Um dia histórico para torcida tricolor, que 14 anos atrás via um amistoso festivo contra os mesmos argentinos no Gigante da Boa Vista e agora presenciará o time de coração travar uma partida valiosa diante do rival de Buenos Aires em um torneio continental. São aguardados mais de 55 mil torcedores para o confronto.

Um dos capítulos mais importantes da história do Fortaleza Esporte Clube será escrito na noite desta quinta-feira, 25, na Arena Castelão. A equipe do Pici entrará em campo às 21 horas, contra o gigante argentino Boca Juniors , pela terceira rodada da Sul-Americana.

O Leão chega embalado para reencontrar os xeneizes. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma sete jogos de invencibilidade, largou bem no Brasileirão, lidera a Sul-Americana e goleou o Altos-PI por 5 a 0, garantindo a vaga na semifinal do Nordestão.

No embate contra os piauienses, no último domingo, 21, Vojvoda utilizou equipe reserva visando justamente a partida de hoje. À exceção de Calebe, em transição, e os recém-chegados Felipe Jonatan e Breno Lopes (não inscritos a tempo na Sula), o treinador tricolor terá todo o elenco à disposição.

A tendência é para manutenção do esquema 3-5-2 que atuou no empate com o Cruzeiro. No ataque, Lucero deve formar dupla com Imanol Machuca. Os atacantes argentinos vivem ótimo momento na temporada e foram responsáveis por seis gols nas últimas quatro partidas que estiveram em campo.