Fortaleza tem retrospecto equilibrado contra times argentinos; veja números

O confronto entre Fortaleza e Boca Juniors , na próxima quinta-feira, 25, às 21 horas, na Arena Castelão, tem envolvido a torcida tricolor em uma expectativa enorme. Enfrentar um dos maiores times da Argentina será um grande desafio, no entanto, não será o primeiro do Tricolor do Pici.

O aguardado jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, não será o primeiro entre as equipes na Arena Castelão . No dia 29 de maio de 2010, o Tricolor do Pici recebeu o Xeneize em um amistoso internacional que terminou favorável ao Leão em 3 a 1.

À época, a partida marcou a celebração do tetracampeonato cearense do Fortaleza, que tinha sido até então a maior sequência de títulos do clube na história do torneio estadual. Antes da bola rolar, os jogadores da equipe argentina — com plantel montado principalmente com atletas da base e sem as estrelas da época, Martin Palermo e Riquelme — fizeram a protocolar entrega das faixas ao time cearense.