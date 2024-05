Fortaleza recebe Altos no Castelão por classificação para semis do Nordestão

Garoto Kervin Andrade pode ganhar chance como titular do Fortaleza contra o Altos Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Com largo favoritismo, o Fortaleza recebe às 19 horas deste domingo, 21, o Altos-PI, no Castelão, para carimbar a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. A expectativa é de que o técnico Juan Pablo Vojvoda utilize um time alternativo contra o Jacaré piauiense, visando preservar os principais jogadores para a partida do meio de semana, contra o Boca Juniors-ARG, pela Sul-Americana. Os jogos das quartas de final do Nordestão são decididos em confronto único. O encontro entre Fortaleza e Altos encerra esta etapa da competição. Classificados para as semifinais já estão Bahia, CRB e Sport. O vencedor da partida vai encarar na próxima fase o Rubro-Negro de Pernambuco, que eliminou o Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em maratona de jogos, Vojvoda viu o elenco se desgastar nas duas primeiras partidas da Série A do Brasileirão. O Tricolor bateu o São Paulo no Morumbis, na estreia, e empatou com o Cruzeiro no Castelão, na segunda rodada.

"Vamos ter que fazer mudanças. Temos uma partida de Sul-Americana depois. Tivemos duas partidas muito exigentes na parte física (contra São Paulo e Cruzeiro). Vou analisar meus jogadores", explicou Vojvoda na coletiva após o empate com a Raposa, sem dar pistas de quem vai utilizar. Entre as possibilidades estão dois atletas que atuaram pouco nos últimos confrontos do Leão. Nos embates na Série A, a dupla formada por Kauan e Kervin Andrade sequer ganhou minutos em campo. Luquinhas, citado e sem espaço, será emprestado a Legia Varsóvia, da Polônia. “Tenho que encontrar o momento certo, mas eles terão suas oportunidades também. Temos Copa do Nordeste, Sul-Americana, teremos partidas para usar todos eles”, disse Vojvoda.

Nenhum dos novos reforços — Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Felipe Jonatan e Breno Lopes — pode jogar a competição regional porque o prazo de inscrição de jogadores já foi encerrado. O Fortaleza chegou às quartas de final da Copa do Nordeste com a segunda melhor campanha do Grupo B. Apesar da classificação na vice-liderança, o Tricolor fez uma campanha aquém até o momento, com apenas oito pontos conquistados (duas vitórias, dois empates e quatro derrotas). O Altos encara o confronto como um desafio ao "impossível", como definiu o próprio treinador da equipe, o cearense Flávio Araújo. "Se conseguir a classificação, será um feito inédito. Se não conseguir a classificação, o Altos sai de cabeça erguida. No início da Copa do Nordeste, o Altos era apontado como só mais um que iria participar. Nós conseguimos mostrar que somos capazes e avançamos para a fase seguinte", comentou. A equipe do Piauí tem mais empate do que vitórias e derrotas juntos em 2024. São 12 igualdades no total, além de sete triunfos e três revezes. O curioso é que o time não venceu nenhum dos últimos oito confrontos, mas, neste intervalo, classificou-se na terceira posição do Grupo B do Nordestão e foi campeão do Estadual. Fortaleza x Altos-PI Fortaleza

4-3-3: Santos; Dudu, Brítez (Kuscevic), Titi (Cardona) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Kauan), Pedro Augusto e Kervin (Luquinhas); Marinho, Pedro Rocha e Moisés (Luquinhas). Téc: Vojvoda