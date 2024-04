Lesionados, Castilho e Facundo Castro desfalcam Ceará no 1º Clássico-Rei da final do Cearense

Vovô entra em campo diante do rival Fortaleza almejando vencer para abrir vantagem na grande decisão estadual

O Ceará não poderá contar com o meio-campista Guilherme Castilho e o atacante Facundo Castro no Clássico-Rei deste sábado, 30, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Conforme divulgado pela assessoria do clube, o meia sofreu um desconforto muscular em adutor da coxa esquerda e não tem condições de jogo. Já o ponta uruguaio trata um edema muscular na parte posterior da coxa direita.